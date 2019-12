Mean It, la canción que Lauv y LANY hicieron en conjunto ya tiene video oficial. La colaboración de estos artistas forma parte del primer material de Lauv, mismo que ya está disponible en plataformas digitales.

Después del éxito de I Like Me Better (2013), el álbum debut de Ari Staprans Leff, mejor conocido como Lauv, era más que esperado. Fue en octubre de este año que editó ~how i’m feeling~, un disco de siete canciones y cuyo tema inaugural es el hecho con LANY. En el videoclip únicamente aparece Paul Jason Klein, uno de los integrantes del trío de indie pop de LA, junto con Lauv en un escenario desértico, seguramente en el estado de California, de donde ambos proyectos son originarios.

Mean It es una canción emocional que representa muy bien el espíritu de ~how i’m feeling~. Según el cantante, el álbum abarca todos los aspectos de su personalidad, la cual queda representada tanto en las canciones como en la portada donde aparecen siete versiones de él mismo.

Además de la colaboración con LANY, en este álbum también trabajó en dos canciones con Anne-Marie y Troye Sivan.

La versión física del álbum debut de Lauv estará a la venta a partir del 6 de marzo y ya puedes pre-ordenarla aquí.

Por su parte, LANY ha anunciado su participación en varios festivales para 2020: Encabezará el festival Plus 63 Music and Arts Festival en Filipinas en febrero, participará en la segunda edición de Something In The Water, en la ciudad de Virginia (E.U.) y tocará en México como parte del Festival Vaivén.