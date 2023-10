Skarra Mucci se viste de gala para su nuevo video a lado de L’Entourloop

El mundo del reggae y el dancehall se prepara para recibir: Perfect Timing, el próximo álbum del talentoso artista jamaicano Skarra Mucci. Y como adelanto para calentar los motore hoy te compartimos el video del sencillo “Street Dance” en colaboración con la dupla francesa mas cool de la cultura reggae L’Entourloop.

Nacido en Kingston y actualmente radicado en Barcelona, Skarra Mucci es conocido como el “Presidente del Dancehall” y cuenta con una impresionante carrera que abarca siete álbumes en solitario. El esperado LP está programado para ver la luz a finales de septiembre de 2023, y promete llevar a los fanáticos en un viaje musical que captura la esencia del reggae en todas sus épocas.

Skarra Mucci ha dejado su huella en la escena musical con álbumes imprescindibles como Return of the Raggamuffin (2012) y Greater Than Great (2014), que incluye el exitoso sencillo “My Sound”. Este último tema ha acumulado más de 15 millones de streams y sigue siendo un clásico. Además, su álbum “Dancehall President” (2016) lo llevó a una gira internacional con más de 100 actuaciones en todo el mundo, desde México hasta China.

Cinco años después del lanzamiento de Skarra Mucci & The One Love Family (2018), Skarra Mucci está listo para dar el siguiente gran paso en su carrera con Perfect Timing. Este nuevo álbum de estudio promete estar lleno de buenas vibraciones e influencias que abarcan toda la historia del reggae y la cultura Sound System.

Perfect Timing el nuevo disco de Skarra Mucci

El álbum abre con “Here I Come”, una mezcla de hip-hop y roots que establece el tono para el resto del proyecto. Skarra Mucci demuestra su versatilidad vocal mientras los metales y la percusión resuenan en esta apertura emocionante.

Uno de los sencillos adelantados de “Perfect Timing” es “Roots Rock Reggae“, que cuenta con la colaboración del destacado representante de la escena reggae francesa, Yannis Odua. Skarra Mucci es conocido por sus exitosas colaboraciones, y este álbum no es la excepción.

El legendario cantante jamaicano Johnny Osbourne también se une a la fiesta al ofrecer una versión de su clásico de los años 80, “What A La La”, producida por el especialista francés en reggae digital, Manudigital.

“Perfect Timing” no se detiene ahí, ya que presenta una variedad de estilos e influencias, desde el pegajoso “Dancehall” hasta el colosal “Who Fool Them” y el remozado “Rappa Pam Pam”. Además, el álbum concluye con una nota caribeña en el tema homónimo, que refleja la pasión de Skarra Mucci por el reggae.

Mientras disfrutas el vide la fecha para anotar en el calendario es el 29 de septiembre de 2023, cuando Perfect Timing de Skarra Mucci se lance oficialmente. Este álbum promete ser un hito en la música reggae y dancehall, y los fans están ansiosos por descubrir la obra maestra que nos tiene preparada.