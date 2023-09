La Barranca: “Pues no señores, el rock mexicano no está muerto”

Si mantenerse vivo a 28 años de haber dado el primer guitarrazo es un logro descomunal, conseguirlo con la credibilidad artística intacta y una hilera de más de diez álbumes de calado profundo se antoja heróico. “En este país las condiciones siempre son inciertas para el rock. Al hacer una obra creativa independiente uno se enfrenta a un montón de cosas difíciles de predecir. Los mejores planes se vienen abajo en un segundo”, comenta José Manuel Aguilera en nombre de La Barranca para luego rendir cuentas sobre el concierto que la banda ofrecerá el próximo 9 de septiembre en el Teatro Metropolitan. “Habrá sorpresas. Tenemos un montón de discos y podemos hacer sets radicalmente distintos cada vez”, avisa el músico.

¿Te imaginaste hace 28 años protagonizar un escenario como el que hoy te rodea con La Barranca?

Por supuesto que no. Ni la imagnación más febril te da para pensar qué estarás haciendo dentro de 28 años. Nunca intenté ver algo así. Uno no se da cuenta de que va cambiando porque se ve diario al espejo; sólo falta una mirada atrás, observar una foto del pasado, para saber cuánto has ido cambiando. Con una banda es igual, nunca se piensa en que van pasando los años; de pronto volteas y dices, ay cabrón, ya son muchos. A mí me cuesta trabajo hacer planes a largo plazo. El país no es tan estable. Es mejor resolver un poco día a día.

¿Le han sentado bien las canas a La Barranca?

Sí. Tendemos a asociar el rock con lo juvenil, pero esto significa negarle un derecho que existe en otras artes. No nos cuesta pensar que el libro más reciente de Serna es mejor que el primero; lo mismo en el cine: no nos cuesta decir que la nueva película de Scorsese quizá sea mejor que varias de las que hizo en su juventud. Existe el crecimiento artístico, ¿por qué esto no podría aplicarse al rock? Todo esto es subjetivo, cada quien tendrá su opinión al respecto, pero hay una parte del proceso creativo musical que tiene qué ver con el oficio, algo que se pule con el tiempo. Si yo hiciera sillas en lugar de canciones pensaría que hoy día hago muebles más padres que los que fabricaba hace veinte años. Pero repito, en el Arte todo es subjetivo.

Y el rock mexicano, ¿te parece que ha madurado bien?

Todas las generalizaciones corren un riesgo: dejar fuera a las excepciones. El rock mexicano es una cosa con muchos ángulos y aristas; hay ejemplos no tan visibles que ni siquiera podrían considerarse en un gran total. No me había planteado esa pregunta. ¿Ha madurado el rock mexicano? Siento que muchas bandas del periodo más visible del rock, donde éste ocupó los reflectores a fines de los años ochenta y principios de los noventa, no es que no maduraran, sino que no hicieron más, no evolucionó su producción discográfica; tocan lo mismo de hace treinta años. Ahí es difícil hablar de un proceso de maduración.

Lo que siempre noto, y me llena de vitalidad, es que hay músicos jovenes que llegan con ideas nuevas, una señal aletantadora. El rock mexicano no está muerto, pese a que muchos han levantado el acta de defunción. Pues no señores, no está muerto, todavía hay muchas ganas de decir cosas por parte de los jóvenes. Para tu pregunta quizá no tenga respuesta. Los personajes que llevamos tiempo en esto, todos hemos envejecido y madurado en varios sentidos, aunque esto no se refleje musicalmente.

Hablando de cambios, Café Tacvba decidió modificar la letra de “La ingrata” con tal de adecuarse a los tiempos que corren. ¿Te has planteado hacer algo similar con el repertorio de La Barranca?

Esa es una decisión de Café Tacvba que respeto. Pienso que cuando grabas tus canciones ya terminaste con tu trabajo. Hay que ponerle fecha límite porque puedes estarle dando vueltas a una canción por 28 años. Es bueno terminar e ir a lo que sigue. Con La Barranca de pronto tomamos una canción y modificamos algunas cosas. En la parte lírica he hecho cambios mínimos que a veces obedecen no a corregir algo del pasado, sino a decir algo más pertinente para un momento en específico. Idealmente uno busca cierta atemporalidad, aunque la música y las canciones inevitablemente reflejen el momento, las circunstancias en las que nacieron, a veces de modo involuntario, se busca que no exista una fecha de caducidad tan clara, tan próxima.

Se sabe que tocarán canciones inéditas en el Teatro Metropolitan. ¿Es que se avecina nuevo álbum de La Barranca?

En los últimos días hemos estado en el estudio de grabación. Terminamos ya las bases de un nuevo disco. Esas canciones todavía no están publicadas, pero eso no significa que no podamos tocarlas en el escenario. La Barranca tiene ese privilegio, por la relación que ha sostenido a lo largo de los años con el público puede darse el chance de estrenar canciones en un foro como el Teatro Metropolitan.

*También te puede interesar: La Barranca, entre la niebla y cofradías de filudos escuchadores