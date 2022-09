Kendrick Lamar continúa construyendo el mundo de Mr. Morale & the big steppers, ahora con el video oficial de “We cry together”.

Esta canción es una de las piezas más fuertes del nuevo álbum del rapero. Grabada en una sola toma de cinco minutos con voces en vivo, “We cry together” envuelve al escucha en la discusión de una pareja que se sale de control y se convierte en un oscuro debate sobre los roles de género, la negritud y la cultura.

Siguiendo el concepto, es que hoy Kendrick Lamar compartió un cortometraje protagonizado por él y la actriz Taylour Paige, quienes dan vida a la pareja que suena en la canción. A lo largo del clip, encontramos a estos dos peleando en diferentes partes del que parece ser su hogar, hasta que finalmente la discusión los lleva a la cama.

“I’m tired of these emotional ass, ungrateful ass bitches/ Unstable ass, confrontational ass dumb bitches. We could go our separate ways right now/ You could move on with your life, I swear to God”, recita Lamar mientras una melodía jazzy ambienta al fondo.

Te dejamos por acá el nuevo video de Kendrick Lamar y recuerda que su disco Mr. Morale & the big steppersya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada vía YouTube.

