Se ha lanzado una petición para prohibir y eliminar el trabajo de Kanye West en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Para poner un poco de contexto… en los últimos meses el rapero -que ahora se hace llamar Ye– realizó una serie de comentarios antisemitas. Su declaración más reciente fue durante una charla con el locutor Alex Jones, donde llevó la situación a otro nivel al mostrar una gran admiración por el dictador alemán Adolf Hitler.

“Me gusta Hitler, los judíos… amo a todos. El pueblo judío no me puede decir ‘puedes amarnos y puedes amar lo que te estamos haciendo con los contratos, y puedes amar lo que estamos impulsando con la pornografía’. Pero este tipo [Hitler] es el que inventó las carreteras, inventó el mismo micrófono que uso como músico y estoy harto de no poder decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno”, explicó Ye.

“Estoy harto de las clasificaciones. Todos los seres humanos tienen algo de valor a poner sobre la mesa, especialmente Hitler”, concluyó.

Tras esto, un hombre llamado Nathan Goergen se dio a la tarea de abrir una página de GoFundMe con el fin de reunir firmas para prohibir cualquier tipo de trabajo de West en las diferentes plataformas de streaming. “Kanye West recientemente hizo declaraciones elogiando a Hitler y negando el Holocausto, después de más de un mes de hacer declaraciones antisemitas dañinas”, se lee en el sitio.

“Nuestra sociedad no tiene lugar para que las personas que difunden ese tipo de odio ganen millones con su trabajo. Hago un llamado a Apple Music, Spotify, Amazon Music y otras plataformas de streaming para que eliminen de inmediato todos los álbumes y sencillos en solitario de Kanye West de sus plataformas”, continúa.

“Al hacer esto, espero que podamos limitar la influencia de Kanye en la sociedad al eliminar su capacidad de ganar dinero con las personas que reproducen su música. Sus declaraciones son prácticamente irredimibles, y por fin ha llegado el momento de que reciba un castigo mayor. No podemos permitir que siga influyendo en nuestra juventud y en nuestra sociedad en su conjunto. Considere firmar esta petición”, finaliza.

Hasta el momento, la petición cuenta con alrededor de 50 mil firmas, sin embargo, ningún servicio de streaming se ha pronunciado al respecto.