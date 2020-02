J Balvin y Bad Bunny representaron a el reggaetón mismo que tuvo un momento estelar durante la presentación de las latinas Shakira y Jennifer Lopez en el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón, que se llevará a cabo este domingo, pues ambos fueron los invitados especiales.



Los reggaetoneros participaron en el espectáculo con los temas “I Like It Like That” y “Chantaje“, que fueron interpretados por Bad Bunny con la participación de Shakira; mientras que el embajador del género urbano, J. Balvin, actuó al lado de J.Lo con los temas “Qué calor” y “Mi gente“.

Bad Bunny subió al escenario vestido de color plata e inundó el escenario con su carisma y su alegría, por otro lado J. Balvin subió vestido de negro y con vestimenta alusiva a su nuevo disco.

Aunque su actuación por parte de ambos fue breve, formaron parte de la celebración que Shakira y J.LO prometieron, pues la presentación en el encuentro deportivo no solamente será un gran logro para sus carreras, sino que buscan celebrar la cultura latina.

Además de la neoyorquina y la colombiana, la cantante Demi Lovato estuvo presente en la tarde más importante del futbol americano, pues fue la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia de inicio del partido.