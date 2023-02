Information Society en México: bótox synthpopero para el alma

Es domingo de Super Bowl, se supone que hoy tendría que haber amanecido crudo porque ayer fue mi cumpleaños, pero estoy fresh porque guardé la celebración para hoy que es el concierto de Information Society en La Maraka. Destapo la primera chela a la hora de la comida para ir ajustando el cuerpo para la noche. Salgo de mi casa un poco después de la patada de despeje que da inicio al partido más importante de la temporada de Futbol Americano.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: Óscar Panduro Alcántara

Se nota que es día de Super Bowl, las calles están vacías, casi no hay tráfico y los restaurantes lucen llenos, con las teles prendidas proyectando la imagen de los Jefes de Kansas y de las Águilas de Filadelfia. Llego un poco antes de las ocho de la noche a La Maraka, un sitio que ha dejado de ser exclusivo para la música tropical para que su espectro se ha amplíe. Las percusiones del Caribe se han mezclado con pop, rock , indie y dark. Como cualquier playlist de 2023.

Nada puede salir mal cuando te recibe “Fade to grey” de Visage. El tema suena espectacular en las bocinas de lugar. DJ Scorpio 69 traslada todo el ambiente del Patrick Miller al venue de la Narvarte. Me encuentro a mis amigos Pepe y Mairim; ella me dice que el lugar está lleno de synthpoperos, comentario certero, respaldado por los outfits y peinados de los asistentes. Pareciera que el reloj se detuvo en 1988, cuando Depeche Mode se volvió el grupo más popular en el mundo. Esos synthoperos cincuenteros se pasean con sus playeras con las portadas del 101 y el Violator. Por ahí anda un tipo con una camiseta del grupo industrial Borghesia: quizá dando a entender que no es de esos “clavadazos” que se quedó escuchando solamente a Depeche Mode.

Es imposible ocultar que estamos en La Maraka para recibir una sesión de bótox que sólo la nostalgia nos puede dar. La oscuridad y la luces de colores disimulan las canas, las arrugas y los kilos de más. El camuflaje se viene abajo cuando ves que algunos asistentes vienen acompañados por sus hijos de veinte años; en algunos casos comparten el gusto por la música de los padres y en otros están ahí por una tierna solidaridad.

Cuando el escenario es tomado por Claude Strilio, la voz de Anything Box, se advierte que si alguien empieza a gritar que cante “Living in Oblivion” ahí se acaba el show. “Tienen que ser pacientes, disfruten el concierto”, dice el músico imperativo. Difícil tarea la de llenar un escenario con un proyecto de una sola persona, pero con la ayuda de su voz y un set que hace mover las piernas, el nacido en Argentina sale avante del reto rematando con el hit que todos esperaban. “¡México, los amo!”, grita con lágrimas en sus ojos mientras se pierde tras bambalinas.

Luego las luces se apagan, las pantallas se prenden. Por las bocinas suena “Extraordinary popular delusions and the madness of crowds”. Samplers combinados con video tratan de explicar qué es La Sociedad de la Información”. Así, el frenético Kurt Harland establece, desde este primer tema, que el combo de Minnesota no es un Delorean destartalado, sino que viene a ponernos al día con su propuesta más reciente; Odd Fellows (2021). A diferencia de Anything Box, Information Society es un comando de cinco integrantes, ahora respaldados por un baterista y un VJ que mezcla los visuales en vivo. El concierto transcurre con una energía que reta las articulaciones de quienes seguramente untaran sus rodillas con Voltarén al día siguiente. You are a product, buy now, se lee en uno de los videos; se nota la influencia de Devo en la propuesta. “Devolution is real”.

“Walking away” entra en el momento justo para recordarnos que estamos en un concierto de música pop. Harland brinca de uno a otro del escenario y su entusiasmo tiene eco en el público que hace lo mismo durante toda la canción. La noche tiene su momento provocador cuando se interpreta el cover “Dominion/Mother Russia” de Sisters of Mercy. Ahí escapa el alma dark de los fans. Ya con el total control del momento reluce “Think”, y deliran los que se da cita en el venue de la calle de Mitla. “¡Estos sí tocan!”, grita un fan enardecido desde la parte de atrás.

Un par de canciones después se escucha la voz de Leonard Nimoy, el actor que le daba vida al Sr. Spock en Star Trek , “Pure energy” se escucha en toda La Maraka y un grito ensordecedor corea la letra de “What’s on your mind”. Kurt golpea su pad electrónico, replicando el sonido de unas barras metálicas. Yo tengo varias cervezas encima, y mezcladas con la adrenalina del momento me hacen pensar si mañana lunes iré a trabajar. Entonces el grupo se despide, aunque regresar con un set final de tres canciones que incluye la sublime “Repetition”, ocasión que aprovecha Harland para subir a su esposa al escenario y cantar abrazada a ella. Es el final del concierto, un regalo de San Valentín adelantado.

Las luces se prenden y las arrugas, las canas y los kilos de más aparecen de nuevo. Por un momento volvió a ser 1988. A la mañana siguiente, Pepe me avisa que vio uno de los accidentes viales más terribles de toda su vida: un tipo y su novia, iban en motocicleta, volaron por los aires tras ser impactados por un autos. Hay choques más letales que un golpe de nostalgia ochentera.