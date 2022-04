Con una estética sonora, matices y colores distantes a lo que domina las listas de reproducción, llega este track de iiis (se pronuncia AyAyAys) que reta al escucha a descubrir cuántas capas de guitarras y ruido existen dentro él.

TXT:: Joel Rodríguez Díaz

Se trata de “Al revés“, una coalición manufacturada entre 3 fuerzas musicales que nos despachan una pieza que se arraiga entre el más fiero Sonic Youth y una superficie tontipop aderezada con más frecuencias truena tímpanos, además de un tímido pero innegable tinte latino dentro del ejercicio. Y no me mal interpreten, el resultado es interesante, y más al tratarse de un conjunto de individuos con credenciales que les califican para éste y otro tipo de trabajos que requieren de cierto dominio en el malabarismo de la composición, la ejecución, la producción y la grabación.

Los responsables de la pieza en cuestión son Cheech (ex Chikita Violenta), Güero (ex Chikita Violenta, Rey Pila) y Charls (Little Jesus, Petite Amie), quienes para dar forma a ésta y otras canciones que aún se encuentran en periodo de incubación, decidieron trabajar con Charles Spearin, multinstrumentista canadiense conocido por su labor dentro del colectivo Broken Social Scene.

Otro de los aspectos que llaman la atención es que el combo tiene como finalidad invitar a diferentes cantantes latinoamericanas, caso del track en cuestión con las voces de Aline Terrein e Isabel Dosal, ambas de Petite Amie, quienes otorgan cierta inocencia al tema. Quizá lo efectivo de este arriesgue sonoro radica en sus componentes, hasta cierto punto dispares, por lo que valdría la pena estar pendientes de lo que venga en un futuro próximo.