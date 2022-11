Loraine James vuelve a publicar material y de nuevo nos deja estupefactos por el altísimo nivel creativo de su nueva obra titulada Building Something Beautiful For Me.

Y vaya si lo ha logrado, IDM y ambient, por etiquetar y entendernos, de una belleza sublime, de ritmos que brotan del amor por lo hermoso de la vida. Pianos y sintes, programaciones y breaks, voces y escalas abstractas. Gracias Loraine.

Loraine James publica con el label Phantom Limb y rinde homenaje al compositor neoyorquino Julius Eastman, a su manera.

Eastman falleció en 1990, hay algo elegíaco en Building Something Beautiful For Me. Eastman, adicto y sin hogar, dejó una obra contemporánea de altura. Alta cultura.

Phantom Limb dio acceso a James a los archivos musicales de Eastman, negro y homesexual como James, y el resultado es la simbiosis perfecta de la belleza.