The Libertines cuentan una historia de muerte y venganza en “Night of the Hunter”

Carl Barat y Pete Doherty se vuelcan sobre una historia absolutamente barriobajera y carcelaria; The Libertines acomenten con “Night of the Hunter”, una historia que se deriva de la película del mismo nombre que se estrenó en 1955 y con Robert Mitchum como protagonista.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En aquel viejo filme aparecía un predicador que tenía tatuados los nudillos con las palabras “Amor” y “Odio”; ahora encontramos al personaje clamando venganza por la muerte de su compañero de tropelías y emprende una cruzada para apuñalar a su enemigo. Logra su cometido y espera que vengan a buscarlo sin el menor deseo de huir.

Un aspecto muy curioso de “Night of the Hunter” es que musicalmente tiene una parte que nos remite a El lago de los cisnes; Barat creó un riff de guitarra que remitía hasta el célebre ballet, que luego fue terminado con el theremín de Doherty.

Se trata de una balada que incluye también una guitarra acústica como acompañamiento y que viene a relevar a “Run Run Run”, como un adelanto de lo que será All Quiet On The Eastern Esplanade, el primer álbum en nueve años y que saldrá en marzo del año que viene.

Carl Barat se encargó de resumir la esencia del tema que aflora en la canción: “La idea de ser detenido durante diez años es horrenda… el condenado muere mil veces”. “Night of the Hunter” es un tema muy conmovedor que posee una estirpe inglesa que se cuela por todas partes. The Libertines han dado una vez más en el blanco.

