Viernes de hip hop experimental, jazzy, alegre y colaborativo. Un disco de bases, instrumental por momentos y rapeado en muchos tracks.

El productor Fresh Kils residente en Toronto publica Disclaimer. Un Lp de hip hop, antes que nada, pero que las producciones de Fresh lleva a un lugar lejos del mundano mundo de la repetición.

Para los tracks vocales se alía con con su compañero de Toronto pHoenix Pagliacci, con Roshin & Fashawn y otros vocalistas que del canónico rap deambulan por el soul el pop e incluso el spoken word.

Fresh Kils habla así de su obra:

“Al contrario de la personalidad más grande que la vida y confiada que interpreto en el escenario, en mi día a día, estoy plagado de síndrome del impostor, lo que me lleva a subrepresentarme a mí mismo, a autocríticar mi trabajo incluso antes de que sea escuchado. Tocaba una canción en la que estaba trabajando y describía en detalle todas las cosas que estaban mal mientras se reproducía: “la mezcla no está terminada”, “todavía no estoy contento con esta parte”