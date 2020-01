¡Es hora de bajar los teléfonos y escuchar Oh Yeah!

Así compartió Green Day en sus redes sociales el estreno de su nuevo sencillo, Oh Yeah, a menos de un mes del lanzamiento de su nuevo álbum, Father Of All….

La banda comparte la canción acompañada del video oficial donde aparecen los miembros de Green Day, pero especialmente Billie Joel, quien va caminando por diferentes lugares de la ciudad mientras la gente a su alrededor no mueve la mirada de sus teléfonos celulares. ¿Cuántas veces hemos visto esta situación?

Mira el video:

También puedes escuchar Oh Yeah en todas las plataformas digitales.

Para este tema samplearon la canción Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) del álbum Bad Reputation de Joan Jett, original de Gary Glitter, para la parte del coro. Según el trío, el cover es totalmente increíble.

También comentaron que como uno de los escritores de esa canción es un completo imbécil, van a donar el total de ganancias de este sencillo a las asociaciones IJM y RAINN.

Father Of All… estará disponible este 7 de febrero, contará con 10 canciones y durará 26 minutos. Será el álbum más corto de Green Day. ¡Ya puedes pre-ordenarlo!

Los californianos, además de ocuparse en este nuevo material, también mantienen una gira con Weezer y Fall Out Boy llamada The Hella Mega Tour.

Escucha los tres sencillos estrenados hasta ahora: