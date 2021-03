¿Te has preguntado a qué suenan las flores o el pasto mojado por la mañana? Giovanni Piacentini te hará conocer nuevos colores con su nueva propuesta musical.

TXT:: Ernesto Torres

Giovanni Piacentini es un compositor y guitarrista mexicano de padre italiano y madre pintora. Su búsqueda por un sentido a la vida artístico, íntimo y bello lo llevaron a estudiar lejos de casa y expandir su paleta de colores.

Luego de escuchar sus primeros 3 discos, conocer a Giovanni en su gira por asia y probablemente unas chelas por zoom, El violinista del legendario Phillip Glass, Tim Fain, contacta a Piacentini y comienzan a trabajar en un nuevo álbum titulado Adrift in the garden of beautiful things (a la deriva en el jardín de cosas bellas) donde llevan el estandarte de la naturaleza y el balance

Su música está escrita a base de sutilezas y exquisitos aromas que te atrapan al momento de sumergirte en el universo de cada una de sus piezas. Así que prepara café o té, ponte cómod@ y cierra los ojos que no te puedes perder esta experiencia!

