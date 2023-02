Flotsam and Jetsam vuelven a México

Normalmente cualquier festival tiene un formato muy simple que consiste en colocar cierta cantidad de headliners que luego es arropada por muchas otras bandas, entre las que hay las llamadas emergentes, otras que no han logrado el estatus de estelares y algunas que por diversos factores nunca lo van a lograr. Pero son como los huevos de chocolate escondidos en el jardín el día de Pascua, deliciosos porque cuesta trabajo encontrarlos.

Esa última descripción le queda como anillo al dedo a Flotsam and Jetsam, quinteto estadounidense activo con ese nombre desde 1984 (este año cumplen 39 de carrera) que recientemente fue anunciado como parte de la séptima edición del México Metal Fest, a llevarse a cabo el 10 y 11 de noviembre en Monterrey. Con dos miembros originales aún en la alineación (el guitarrista Michael Gilbert y el vocalista Erick AK), la banda ha editado 15 LP´s, pasando por sellos como Elektra, Metal Blade o el actual AFM. Para algunos su nombre suena porque el bajista en el primer disco era un tal Jason Newsted, mismo que dejó la banda para incorporarse a Metallica.

No ha sido fácil pero ahí siguen, y se han ganado a pulso su lugar como huevito de Pascua, porque tampoco es que toquen cada año en todos los festivales de metal del mundo. Es, eso sí, el tipo de banda que más allá de si uno conoce o no toda su discografía, tiene talento. Su mezcla de heavy y thrash metal es realmente sólida; justamente el tipo de banda por la cual valen la pena los festivales, porque si no es ahí es poco probable que se les vea en una ciudad como Monterrey. En México han tocado seis veces, cuatro en Tijuana, en el extinto Bar Iguanas (1990, 92 y dos veces en el 93) y dos veces en la capital del país. ¿La más reciente? Hace 14 años.

Además, las presentaciones festivaleras casi siempre son de grandes éxitos porque son conciertos más breves y para una audiencia más heterogénea a la cual las bandas buscan enganchar, justamente, con lo que se denominaría “grandes éxitos”. Además de ellos estarán bandas como Killswitch Engage, Blind Guardian, Septicflesh y Tryptikon.