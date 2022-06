El año pasado las hermanas Klara y Johanna Söderberg, que conforman First Aid Kit, pusieron en circulación en forma de álbum el apasionante concierto Who by Fire, que se trata de un tributo al inmenso Leonard Cohen y que incluía diferentes tratamientos a sus canciones y también spoken word; ese material retomaba un evento del 2017 que resultó exquisito e intenso.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Procedentes de Estocolmo, Suecia, y con una larga carrera a cuestas, First Aid Kit ahora han decidido dar continuidad a Ruins (2018), su último álbum con temas propio y es por ello que lanzan “Angel”, que arranca con una superposición de voces.

En “Angel” se conserva la dulzura vocal que las caracteriza, pero aceleran un poco en el ritmo y agregan algo más de instrumentación a un tema de pop rock, que también remite de alguna manera a les legendario y reinventados ABBA.

Han pasado tres años desde su anterior colección de canciones y aquí nos hacen esperar lo mejor del siguiente disco, pues también incluyen unos vientos que encajan de manera sensacional en “Angel” y que nos hacen acordar de Beirut.

Fist Aid Kit no pierden un ápice del encanto que siempre las ha acompañado.

