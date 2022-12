El label de Munich Ilian Tapes publica el LP de Katatonic Silentio titulado Les Chemins De L’inconnu.

Ilian Tapes como siempre no se anda con tonterías y publica un álbum transgresor de hipnosis sonora en los límites de la mente mediante la experimentación.

Saliendo de caminos establecidos para explorar espacios misteriosos bajo la superficie. Conectando con los elementos para escapar de la hipnosis. A la deriva en un viaje psicodélico para despertar al guerrero.

El camino es de IDM, psy (mucho psy), break beat, ambient y todo fracturado, muy click, como si la producción buscara patrones comunes en la distancia de los elementos. El resultado es un disco de emociones vigorosas sin miedo a encontrar el salvaje tapado por el día a día de la rutina.

Mariachiara Troianiello es Katatonic Silentio reside en Milán trabaja en la música electrónica, las artes escénicas y los estudios de sonido. DJ durante más de 15 años sus sets se centran en la abstracción pura algo perceptible en sus producciones.

Ha publicado tres álbumes incluyendo este Les Chemins De L’inconnu. Su primer disco fue en 2020 titulado Prisoner Of The Self.