Sin duda el viernes es nuestro día favorito, no sólo porque inicia el fin de semana, sino porque también es un día lleno de estrenos. Justo a tiempo para relajarnos y disfrutar de buena música, obvio desde casa.

Ya estamos en la recta final del 2020, un año que ha sido caótico pero que también nos ha dado grandes materiales discográficos. Diciembre ha venido con todo y aquí te presentamos los mejores estrenos de esta semana:

1. Taylor Swift – Evermore

Este nuevo álbum funciona como el hermano de Folklore, álbum que Taylor Swift lanzó hace unos meses. Las canciones que lo conforman fueron grabadas a la par que su sucesor, así que nuevamente en este disco se le ve a la cantante sumergirse en el mundo del indie-folk aunque ahora también jugando con otros ritmos como el country y pop.

Swift muestra de nuevo su lado más íntimo, ahora también acompañada por grandes amigos como Haim, The National y por segunda ocasión, Bon Iver.

2. The Avalanches – We Will Always Love You

Después de cuatro años, The Avalanches regresó con un nuevo material discográfico y la espera nunca había valido tanto la pena. Cósmico y mágico, así es We Will Always Love You, un álbum que el dúo realizó totalmente bajo el concepto de un viaje espacial y sí, de inicio a fin es una experiencia inmersiva dentro de la nave espacial comandada por The Avalanches y con una tripulación conformada por artistas como Karen O, Blood Orange, MGMT, Jamie xx y más.

3. Kid Cudi – Man On The Moon III: The Chosen

Aunque entre la parte uno de Man On The Moon de Kid Cudi y la segunda entrega hubo sólo un año de diferencia, para que una tercera parte llegara tuvieron que pasar 10 años. Sin embargo, este tiempo sirvió para crear un nuevo álbum que si bien mantiene sonoramente la esencia de sus sucesores, incluye y es notoria la participación de nuevos y talentosos artistas como Phoebe Bridgers y Finneas. Es un disco que se disfruta de inicio a fin y que nos deja ver a ese Kid Cudi emocional que admiramos desde el día uno.

4. Deftones – Black Stallion

Para celebrar el 20 aniversario de White Pony, Deftones optó realizar un álbum de remixes que son todo lo que podíamos imaginar: experimentales, sofisticados, emocionales y explosivos. Una forma digna de festejar a un disco que no sólo los llevó a la cima, sino que también marcó la vida de muchos de sus fans. Cada track fue retrabajado por diversos artistas y amigos de la banda que lograron impregnar a la perfección su estilo y el de Deftones. Desde Robert Smith hasta Mike Shinoda de Linkin Park, cada remix hará vibrar cada parte de tu ser.

5. Belle & Sebastian – What To Look For In Summer

Este 2020 Belle & Sebastian tenía muchos planes por realizar, sin embargo con la pandemia todos tuvieron que ser suspendidos y en busca de una nueva forma de pasar su tiempo que que surgió What To Look For In Summer. El álbum compila algunos de los más queridos éxitos de la banda pero en versiones en vivo que fueron grabadas durante conciertos que realizaron a lo largo de 2019. La nostalgia está más que presente en cada canción, no sólo por lo que significan ya por sí solas, sino también por la añoranza de una vida en la que los conciertos físicos eran posibles y el mundo se detenía mientras escuchabas y bailabas tu canción favorita.