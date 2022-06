¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

Regina Spektor – Home, before and after

Después de seis años, Regina Spektor ha lanzado un nuevo álbum de larga duración. Home, before and after es una melodramática colección de canciones, en la que, como siempre, la estrella principal es la dulce voz de Spektor. Entre su característico sonido folk indie y vibrantes elementos del funk y pop, este nuevo disco es uno de los más arriesgados en el catálogo de Regina.

Conan Gray – Superache

Conan Gray abrazó sus emociones más fuerte que nunca; resultando en una honesta y vulnerable colección de canciones. Superache encuentra al artista narrando una historia de amor apasionada y fantasiosa, al puro estilo del cine de John Hughes, pero eso sí, aceptando también que muchas veces estas relaciones vienen con dolor.

Soccer Mommy – Sometimes, forever

Para este nuevo álbum de estudio, Soccer Mommy se alió con el productor Daniel Lopatin, también conocido como Oneohtrix Point Never. Sometimes, forever es catártico… la esencia orgánica y nostálgica de la cantante se fusiona con sintetizadores glitchy, complementándose con letras en las que Sophie Allison lidia con sus demonios.

CONOCE AQUÍ MÁS ESTRENOS