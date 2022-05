¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

Cupido – Sobredosis de amor

Una vez más, el súper grupo español liderado por Pimp Flaco se dio a la tarea de crear una colección de canciones que ponen sobre la mesa las relaciones en la actualidad. Con su peculiar sonido que combina trap, indie rock y electro pop, Sobredosis de amor encuentra a Cupido lidiando con los estragos de estar enamorado y no ser correspondido, pero consciente de que quien tiene a esa chica, es un cabrón con suerte.

Alfie Templeman- Mellow moon

Desde su debut en 2018, Alfie Templeman no ha dejado de explorar y construir exitosamente su carrera musical. El camino no ha sido sencillo pero le ha dejado muy buenas enseñanzas al británico, y de todo eso habla en su primer álbum de larga duración. Mellow moon habla de la dificultad de encontrar satisfacción en medio del dolor, sin nunca perder ese pequeño rayo de sol que recuerda que los mejores días están por llegar.

Liam Gallagher – C’mon you know

Hace algunos meses Liam Gallagher reveló que él estaba feliz con la fórmula que ha seguido todos estos años, cuando de crear música se trata. Con estas palabras dijo todo sobre su nuevo disco en solitario, y es que, efectivamente, en C’mon you know el ex Oasis mantiene su ya característico sonido con breves destellos del rock – punk de antaño que llegamos a escuchar en bandas como Rolling Stones, The Beatles y The Stooges. Y así como ha sucedido antes, este material no decepciona.

