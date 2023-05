El vocalista de Fontaines D.C. decide mostrarse como solista

Skinty Fia (Partisan Records) fue uno de los mejores álbumes del año pasado tanto por su búsqueda musical como por la carga sociopolítica que traía consigo; los irlandeses de Fontaines D.C. criticaban al imperio británico desde sus entrañas. Hasta ahí todo normal, pero resulta que su líder, Grian Chatten, ha decidido emprender la ruta en solitario.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo está listo para que Chaos For The Fly se edite el próximo 30 de julio en el mismo sello de su banda; y por lo pronto ya podemos escuchar “Fairlies”, una canción que tiene un sentido más melódico de lo que hace Grian Chatten con Fontaines D.C., aunque también cierra con intensidad.

Ya en los primeros segundos de “Fairlies” escuchamos sonidos que ligamos a lo irlandés, pero que luego se encabalga hacía un indie rock con su toque popero; posee un sonido acústico que nos hace acordar un poco de lo que hace el galés Gruff Rhys, cuando está sin los Super Furry Animals.

Chaos For The Fly contó con la producción de Dan Carey y está conformado por los siguientes temas:

“The Score”

“Fairlies”

“Bob’s Casino”

“All Of The People”

“East Coast Bed”

“Salt Throwers Off A Truck I Am So Far”

“Season For Pain”

