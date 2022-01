Mark Oliver Everett es un rockero veterano cuya trayectoria nos remonta hasta la década lo noventa y cuenta con 14 álbumes, ya incluyendo este Extreme Witchcraft. E. es un gran contador de historias que narran la senda de los perdedores y retoman asuntos extraños -he allí su influjo-. Ahora teníamos que tener en cuenta que tal como ocurrió en Souljacker (2001) -uno de los mejores discos de Eels– regresó a los controles de la consola, nada menos, que John Parish, el gran cómplice de PJ Harvey.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ello era muy alentador, además de que Eels venía de un divorcio, por lo que podíamos esperar un álbum absolutamente cortavenas, pero no ocurrió así. Tal parece que la edad le ha hecho más resistente y reacio a exponer sus quebrantos. Es así que al final apostó por liberar más bien energía rockera que clavarse en el desamor a fondo a lo largo de Extreme Witchcraft.

Eels tiene ese halo de culto, ese magnetismo undergound, pero sin que sea un trabajo fallido, tal parece que se ha quedado corto -¿o era muy altas las expectativas que le teníamos?-. Se da algo de decepción cuando nos enteramos que ha contado de que va el disco: “optimismo cauteloso y un sentido del romance magullado”; luego entonces no extraña que haya titulado un par de canciones: “Learning While I Lose” y “I Know You´re right”. Hace explícito de que lado de la relación estaba la razón, aunque hay que decir que musicalmente esta última es muy efectiva.

Si es menester elegir las mejores piezas del lote, pongo por delante a “Steam Engine” -que destaca por mucho y tiene esa esencia grasosa y callejera que nos encanta de E.-, seguida de cerca de “The Magic”, con un impecable trabajo de producción, que incluye detalles refrescantes al sonido que ya le conocemos a la banda que conduce Mark.

Se ha quedado lejos de maravillarnos como lo hiciera en su debut Beautiful Freak (1996) y en el siguiente Electro-Shock Blues (1998) o en el impactante Blinking Lights And Other Revelations (2005). ¡Tremendos los tres!

A Eels llevamos muchos años siguiéndolo incondicionalmente -es todo un personaje-, suele entregarnos canciones excéntricas para freaks irredentos y es por ello que estaremos con él en el siguiente disco, sin importar este resbalón… al menos nos ha entregado un par de canciones fieles a su estirpe de atormentado.

También te puede interesar: MØ: música para sobrevivir y aplacar el ruido en la mente