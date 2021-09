A unos días del lanzamiento de su disco Certified lover boy, Drake ha anunciado una nueva colaboración con Nike para la merch oficial de esta era.

La espera ha sido bastante larga pero ya por fin entramos a la cuenta regresiva para la llegada del nuevo material discográfico del canadiense y será mejor que vayan sacando los ahorros porque también la nueva merch está en camino.

De acuerdo con NME, Drake estará lanzando una línea de playeras de Certified lover boy en colaboración con la marca de ropa deportiva Nike. Las primeras imágenes de los productos ya fueron compartidas y por lo que se puede observar, todas las tees vendrán en color negro con el característico logotipo swoosh en rosa en la parte de enfrente y una frase impresa por detrás.

Los quotes que adornan las playeras son los mismos que han aparecido en diversos espectaculares en Toronto, ciudad de donde es originario Drake, entre los que se lee “something other than me has got to give,” “I don’t miss… Let alone miss you,” y “should’ve said you loved me today, because tomorrow is a new day”. Aunque hasta el momento no se sabe con certeza si dichas frases son extractos de canciones.

Ésta es la segunda ocasión en la que Drake trabaja de la mano de Nike, ya que a finales de 2020, el rapero y la marca se unieron para lanzar una serie de productos que, como era de esperarse, fueron sold out en cuestión de minutos.

Recuerda que Certified lover boy llegará este viernes y todo apunta a que la merch también se pondrá a la venta ese mismo día.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.