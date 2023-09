Passenger revisita su álbum ‘All the little lights’

A diez años de la edición de All the little lights, Passenger, el nombre artístico de Mike Rosenberg, reformula su contenido brindándole la sapiencia del paso del tiempo. “Life´s for the living” es un buen ejemplo de ello, pues el tema escrito por el inglés revive hoy día con la participación de Foy Vance, apenas uno de los colaboradores que participan en esta reversión del álbum que alojara el ya clásico sencillo “Let her go”.

“Esta canción es un reconocimiento a la locura que es la vida y una comprensión de que la mejor manera de lidiar con ésta es no resistiéndosele. Es mejor no gastar tu tiempo lamentándote por el pasado ni reflexionando sobre oportunidades perdidas, sino nadar y enfrentar las olas de frente. Y más que eso: hay que disfrutar el proceso”, ha dicho el propio Passenger sobre “Life´s for the living”. Y luego añade: “La cantidad de tatuajes de ‘Life’s for the living’ que he visto es increíble, conmovedora.

Passenger / “Life´s fot the living” / Nettwerk Music Grupo, 2023

Además de Foy Vance, la nueva edición de All the little lights cuenta con las colaboraciones de Gabrielle Aplin, Nina Nesbitt y Ed Sheeran. Es el propio Vance quien habla sobre su relación con Passenger: “Conocí a Passenger hace unos 12 años, cuando estaba de gira con Ed Sheeran. Recuerdo haber quedado impresionado por su tenacidad. Me inspiró mucho cuánto trabajó y cómo se abrió camino por sí mismo. Es un honor tener este dueto con él”.

Sin más, te dejamos con “Life´s fot the living”, un adelanto de la reedición de All the little lights, a diez años de haber visto la luz:

*También te puede interesar: La Villana y el misterio folk que habita en “Valkenburg”