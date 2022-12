Viernes en Café Marvin con un track entre el pop y la producción electrónica obsesiva para cantarnos a todos lo perfectos que somos a ritmo de down tempo vocal.

Perfect As You Are de 27 nos gusta por esa letanía rítmica, no carente de ironía, que se mete en la cabeza y en las caderas.

Desde Boston llega 27.

27 es Ayal Naor, las hermanas Terri Christopher y Maria Christopher, con Adam McGrath. Hojee cualquiera de sus montones de vinilos y encontrará de todo, desde canciones de amor italianas hasta art rock, noise pop, hip hop, easy listening y metal vikingo salvaje. Sin miedo a casarse con la fuerza de las guitarras pesadas con bucles y voces enganchadas, 27 ha fusionado sus amplias influencias en un estilo propio.

27 ha lanzado cuatro álbumes, ocho discos de 7 pulgadas, tres EP y un disco recopilatorio, trabajando con sellos en los EEUU., el Reino Unido, Austria, Japón, España y Bélgica.

Nos quedamos con esta versión electrónica que nos da cadencia matutina y nos recuerda a los discos perfectos de los alemanes Larh.