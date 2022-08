“I don’t like hip hop/ Def Jam Records or Britpop/ I don’t like krautrock/ I don’t like punk/ I don’t like techno/ House or lit DIY shows/ I don’t like Devo/ I don’t like krunk”; he aquí una prueba de que la aliteración funciona a la hora de componer y más si se trata de enlistar las cosas que a uno le disgustan y para colmo todavía más si se aplica a una canción de amor… así lo hizo DC Gore.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“I don’t like White noise/ Don DeLillo or Tolstoi/ Marx, McCullers or Mina Loy/ Did I just fall asleep?/ I don’t like Elvis (I don’t like Elvis)/ Prince or Gabriel-less Genesis”, pero el protagonista de “I Like You” está perdido por su chica y puede hacer referencias a escritores famosos y descartar a iconos de la música; él está enamorado y es lo que basta… pero además pueden beber juntos: “When the glass on the bar at the end of this Is all we’vе got”.

Es difícil pedirle más a una canción, que además recurre a un pegadizo pop electrónico, que lo mismo abreva de The Postal Service que de Pet Shop Boys; “I Like You” es una joya que contenida en un conjunto de sólo ocho más y contribuye en gran medida a destacar a All These Things, el disco que DC Gore ha editado con Domino.

Se trata de una canción que nos engaña con su letra, pues en realidad el álbum es una obra acerca del descontento y la frustración de toda una generación a la que prometieron algo mejor… lo que queda claro desde la apertura con “Millennium People”.

El británico Dominic Gore debuta tras el truene de su banda anterior Little Club con una especie de bitácora de la juventud del presente y hace gala de su formación y cultura a la hora de escribir las letras y es así que pueda ofrecer algo tan atractivo como “Nietzsche On The Beach”, en la que suelta: “Like Churchill in Afghanistan, you marched on in your pants”.

La música es festiva… el asunto es trágico o cuando menos amargo y a ello se dedica D C Gore, mientras que acusa influencia tanto de OMD y Ultravox, pero también de Bryan Ferry, quizá por ese uso tan atinado del sax (a cargo de Dan Berry de Bombay Bicycle Club) a lo largo del disco, lo que es una evidencia en “Need You Tonight”.).

All These Things es un caso curioso pues hay mucho glamour y música de baile, pero también molestia ante el mundo tan desvencijado y poco funcional que priva en la Inglaterra de hoy -recordemos el inmenso fiasco del Brexit-.

Para el músico la única escapatoria posible es el amor y podrá estar bien o mal, pero esa es su apuesta. Se trata de un disco absolutamente británico es sus temáticas, pero expuesto con universalidad y con ese toque vintage de la dosis de amor. Es una extraña combinación que funciona pues aporta un espíritu romántico y pasión por la música de baile.

