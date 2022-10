Cada vez son más los papás que deciden nombrar a sus hijos en honor a David Bowie, según lo reveló la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido.

No es nada nuevo que existan niños registrados con nombres que rinden tributo a icónicas figuras de la cultura pop. Sin embargo, la cifra de personas nombradas en honor a David Bowie tuvo un fuerte aumento desde que la estrella de rock falleció en enero de 2016.

De acuerdo con el reporte, el número de niños registrados con el nombre Ziggy -referencia de su aclamado álbum de 1972 Ziggy Stardust-, al nacer en Inglaterra y Gales aumentó de 49 a 136 entre 2016 y 2021. Mientras que los niños registrados con el nombre Bowie también aumentó de 35 a 78 durante el mismo período.

Pero, esto no sólo se dio entre los recién nacidos del género masculino, ya que también hubo quienes decidieron nombrar a sus hijas como el icónico cantante. En el mismo informe, la Oficina de Estadísticas Nacionales aseguró que tan sólo el año pasado, 28 niñas fueron registradas con el nombre de Bowie y 14 con el de Ziggy.

Asimismo, se detectó que en la actualidad, al menos en Inglaterra y Gales, los nombres más populares están inspirados en George Ezra y en personajes de populares series de televisión y películas, entre ellas Sex education, Luca, Star Wars y Raya and the last dragon. Sin mencionar que los nombres del clan Kardashian también lideran las listas.

