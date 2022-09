Noel Gallagher ha hablado sobre cómo David Bowie le ha servido de influencia ahora más que nunca.

Durante la premiere de Moonage daydream, la nueva película biográfica de Bowie, el ex integrante de Oasis expresó la admiración que siente por el icónico músico y la huella que ha dejado en él. “Mi relación es puramente a través de la música, de verdad. Realmente no lo conocí tan bien”, le dijo a Sky News.

“Lo conocí por primera vez en los años 80, haciendo ‘Let’s dance’ y todo eso, y cuando me estaba metiendo más en la música. Soy un gran fan. Siempre fui un gran admirador, pero ahora más que nunca es una influencia para mí. Es uno de los grandes de todos los tiempos”, agregó Noel Gallagher.

Según reveló Gallagher, David Bowie fue una gran inspiración para crear su tercer álbum de NGHFB, Who built the moon?: “Era la primera vez que escribía en un estudio, y él solía hacerlo todo el tiempo, y mi productor en ese momento me animaba a hacerlo más”.

“Era algo así como, ‘escucha las entrevistas de él, diciendo que tienes que exponerte y estar un poco inseguro de lo que estás haciendo’. En ese momento, ése fue un buen punto de partida para nuestro disco”, agregó Noel Gallagher.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.