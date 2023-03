Constant Smiles rinden homenaje al polémico cineasta Kenneth Anger

El cineasta norteamericano de 96 años Kenneth Anger es muy respetado por su búsqueda de una estética absolutamente personal y relacionada con la iconografía sadomasoquista y fetichismo; se convirtió en un activista de la contracultura que abanderó a un movimiento al que se nombró queercore y al que hoy Constant Smiles le rinden homenaje a través de un disco que lleva su nombre.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Realizador de filmes como Scorpio Rising (1963), Invocation of My Demon Brother (1969), con score compuesto por Mick Jagger y en el que aparece Anton Szandor LaVey, fundador de la iglesia de Satán; y Lucifer Rising (1970-81), con música compuesta por Bobby Beausoleil, exintegrante de la familia Manson y que actualmente cumple cadena perpetua, ha sido una influencia clave para cineastas como John Waters, Martin Scorsese y David Lynch -dicho en sus propias palabras-.

El grupo de Massachusetts, comandado por Ben Jones, está de regreso tras su álbum del 2021, Paragons, y todo indica que se mantienen en línea ascendente; aquí han logrado una obra llena de belleza en clave de indie rock, pero con sintetizadores de por medio.

Kenneth Anger -el disco- abre con una estupenda “Finding Ways” que trae consigo los mejores presagios y que no pone ante una poesía sencilla, pero acertada, para evocar esas imágenes tan sobrecogedoras como las de las obras audiovisuales de una figura altamente polémica.

Está entrega es la continuación de la banda con un sello tan destacado como Sacred Bones, que antaño apelaba más al estruendo, pero que en Constant Smiles encuentran a un escuadrón que sabe de melodías y de hermosura lánguida, tal como los parajes de la región norteamericana de donde provienen.

Prosiguen con “In My Heart”, que es más veloz, y “Gold Like Water”, que conservan ese encanto que en lo vocal nos hace acordar de A Flock of Seagulls y esa parte New Romantic y synthpop, en algunos temas y en otros momentos a The National.

Este disco homenaje ha sido presentado con el sencillo “I’m On Your Side”, uno de esas tonadas para atardeceres grises y almas apesadumbradas. Constant Smiles han acertado al evocar a un cineasta tan irreverente como Kenneth Anger y vincularlo con sus canciones sutiles y evanescentes… aquí hay arte, de eso no hay duda.

