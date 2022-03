Elliot Smith fue un músico norteamericano con gran sensibilidad que siempre luchó en contra de sus demonios hasta su muerte a los 34 años durante 2003, pero su legado sigue transpirando vitalidad y es por ello que su compatriota Conor Oberst decidió hacer una versión propia de una de sus canciones en compañía de Phoebe Bridgers, una artista que cada día nos atrae más.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El hombre que encarna a Bright Eyes también ha hecho un proyecto paralelo llamado Better Oblivion Community Center, que completa Phoebe Bridgers; actualmente trabaja en la reedición de los primeros tres álbumes de su carrera: A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997 (1998), Letting Off the Happiness (1998) y Fevers and Mirrors (2000).

Conor Oberst desea que cada disco venga acompañado de un Ep que incluya versiones y rarezas, entre las que se encuentra “St. Ides Heaven”, que data del disco que Elliott Smith publicó bajo su nombre en 1995. El tema pertenece al Ep que se adjuntará al segundo álbum.

Phoebe Bridgers también estará presente en 4 canciones del Ep correspondiente a Fevers and Mirrors y con ello se une a una lista de colaboradores que incluye a Waxahatchee, M. Ward y Becky Stark.

Todo el cúmulo de reediciones y Ep´s complementarios saldrán el 27 de mayo. Alrededor de un proyecto que revistió mucho trabajo, Conor explicó el motivo de hacerlo: “Es una manera significativa de conectar con el pasado y que no se sienta totalmente nostálgica y auto-indulgente. Tomamos estas canciones y las hacemos interesantes de nuevo para todos nosotros”.

