The Jesus and Mary Chain arrancarán agosto con el disco en vivo ‘Sunset 666’

Existen marañas guitarreras que no se extinguen nunca -o que no debieran existirse-; lo que producen los hermanos Reid bajo el nombre de The Jesus and Mary Chain es una longeva forma de arte que proviene desde 1984 y siempre ha mantenido un alto estándar de ruido y calidad.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora resulta que el próximo 4 de agosto llegará un nuevo disco registrado en directo; se trata de Sunset 666, que es un registro que proviene de la fira de 2018, cuando compartían cartel con Isobel Campbell y con la que presentarán “Sometimes Always”.

De aquella incursión The Jesus and Mary Chain también incluirán “Just Like Honey”,”Black And Blues”, “Amputation” y “All Things Pass”; fue una gira memorable por donde se le vea pues también compartían cartel, nada menos, que con Nine Inch Nails.

Han escogido ese 4 de agosto para que aparezca Sunset 666, pues ese día ofrecerán un concierto el South Facing Festival compartiendo escenario nada menos que con Primal Scream y The Black Angels.

Es así como los escoceses William y Jim Reid habrán de seguir agrandando su leyenda y mostrarán los documentos sonoros de canciones como “Some Candy Talking”, “Head On”, Teenage Lust”, “Reverence” y “Blues From A Gun”, entre otros clásicos incombustibles.

