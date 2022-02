Tras mucho planearlo, llegué el sábado por la tarde a Bahidorá con la compañía de un grupo de amigos. Nunca había ido a Las Estacas ni a un carnaval de tales características. Tenía mil ideas en la cabeza y salí de la cita con la mente en blanco. La experiencia me reseteó mi compu emocional. Tras la sequía de conciertos, luego de meses de encierro en casa, al fin estaba lista para salir al mundo a disfrutar un fin de semana en libertad. El trip comenzó abordando un automóvil directo a Morelos.

TXT:: Mildred Montag

Qué pesado fue salir de la Ciudad de México. Sus ventosas se aferraban al coche que pretendía desprendernos de sus tentáculos mientras dábamos scroll al fon que iba poniéndole ritmo a nuestro viaje por carretera. Hicimos una playlist compuesta por una buena parte del elenco del Bahidorá. Por fortuna era un listado inmenso, porque hicimos tanto tiempo que parecía que nuestro destino fuese Acapulco. Terminamos bajándonos en el estacionamiento de Las Estacas para que el calor del lugar nos cubriera como cobertor con estampado de tigre. Montamos nuestra casa de campaña y terminamos bañados en sudor. Así corrimos a meternos al agua. Aquello fue como cuando los caudales de lava que desparraman los volcanes hawaianos llegan al mar; del río que nos recibió salía vapor, nuestros cuerpos estaban al rojo vivo y a lo lejos se escuchaba Agrupación Cariño. En las afueras del sitio, decenas de asistentes brindaban en los múltiples negocios que despachaban cerveza; dentro, nosotros pedíamos algo para refrescar la garganta mientras tendíamos nuestras toallas sobre el césped y Nubya se colgaba su saxofón. Claro, llevábamos un plan perfectamente trazado. Incluso consideramos la posibilidad de echar mano de la alarma del teléfono para ir cambiando de escenario. Ir puntuales del Sonorama a La Madriguera, de El Asoleadero a La Estación haciendo parada en El Amate. Pero hay que ser sinceros: en Bahidorá los planes se diluyen en las aguas cristalinas del río. Y de eso deberían hablar los que en las redes sociales se refieren a esa adorable cita anual que con su edición 2022 llegó al décimo capítulo. Antes de descansar un poco y comer algo, nos refugiamos de nuevo en el agua; el sol tenía la enmienda de tostar pieles sin misericordia. La selección de los actos que veríamos la armamos cuidadosamente a lo largo de la semana. Al final quedó más o menos así en cuanto a prioridades: Black Box, Champetos del Jujú, Greentea Peng, James Blake, Rubio, Kings of Convenience, Kampire, Koffee, Petite Amie, Powder, Spiritual Sounds, Warrior Queen, Sofia Gabanna. Un listado variadito; equilibrado, según nosotros. Pero una vez allí, perdidos entre bikinis, nos abandonamos a la marea, soltamos el cuerpo y nos dejamos ir en ese oleaje de gente que iba y venía como la espuma, subiendo y bajando en medio de un carnaval donde lo que menos interesaba era checar la hora. Por cierto, es sabido que la marea aumenta cuando sale la luna, y eso ocurrió con los asistentes al Bahidorá (nosotros incluidos). Entre malabaristas y fogatas pasamos de escenario a escenario. Riendo y bailando. En la marabunta de felicidad perdí mi reloj y mis sandalias. Hice amigos nuevos y extravié por dos horas a los que me acompañaban desde la CDMX. Caí rendida en mi tienda de campaña pasadas las cuatro de la mañana. Recuerdo deambular por la zona de camping; plagada de cuerpos derrumbados por la fiesta, aunque sonriendo por dentro, todos más vivos que nunca. Al salir el sol, desarmar mi tienda, enrollar el sleeping y tomar el volante para volver a casa fue complicado de verdad. Quería quedarme allá al menos tres días más. Muchos buscaban lo mismo, muchos lucían como yo, tal y como si un oso los hubiera zarandeado. Al llegar a casa me dolían las pantorrillas y el abdomen. ¿Cómo no?, si nadé más que nunca, si bailé como antes jamás. Mientras buscaba un analgésico en el botiquín del baño me encontré con mi reflejo en el espejo: el rostro rosado como camarón, los labios secos cual tamarindo. Vaciaba mi mochila olorosa a humedad cuando me acordé del beso que le di a Marla mientras tocaba Helado Negro. Estábamos descalzas y el sol estiraba las sombras de los árboles mientras nuestras lenguas intercambiaban felicidad; bailábamos sin miedo de nada, sin sentir temor de nadie. Y sonaba “Gemini and Leo”.