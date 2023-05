Candelabrum promete del mediodía a la madrugada puro metal

Han pasado ocho meses desde el debut de Candelabrum Metal Fest. Es difícil encontrar en la historia de los festivales en México alguno que haya llegado y causado un impacto tan positivo en apenas su primera edición, pero toda regla tiene su excepción y en este caso el trabajo profesional y el conocimiento de la escena fueron un factor muy importante. En un principio estaba programado para ser un día de festival y una pre fiesta. Vino la pandemia, arrasó con todo y cuando el mundo regresó a la normalidad, Candelabrum era de dos días.

Kezhia Quintero es una de varios los promotores del festival guanajuatense y nos contó algunos detalles en exclusiva. Por ejemplo, la razón para hacerlo de dos días y mantenerse con esa idea: “La primera vez la idea era tener una pre fiesta el viernes y el festival el sábado. Después de la pandemia se nos hizo aburrido anunciar lo mismo que ya teníamos así que la pre fiesta se convirtió en un segundo día del Festival. Por eso agregamos a Carcass, a Voivod y como jaló muy bien se quedó el formato de dos días. Pero si en lugar de pre fiesta hubiéramos planeado hacer dos días, habría sido como este año, en sábado y domingo. La fecha en viernes fue porque de inicio era pre fiesta. Luego vimos que a la gente le gustó mucho ese formato y por eso nos animamos, ahora sí, a hacer dos días de Festival. Esto quiere decir que ambos días, los conciertos comenzarán a las 12 del día y acabarán a las una de la mañana del día siguiente”.

Cada persona que haya vivido la experiencia tendrá su punto de vista. Lo que se veía en redes sociales era un abrumador positivismo. El público salió contento. Pero aún así siempre hay espacio para crecer y mejorar, y él lo sabe. Por eso cuando se le preguntó cómo convencería a la gente de que se anime a ir, su respuesta no fue el clásico “porque somos los mejores” o “tenemos el mejor cartel”. Su respuesta fue esta: “Queremos que la gente esté cómoda, que haya servicios, que todo sea muy puntual, ofrecer al menos las mismas comodidades del año pasado. Tendremos más oferta de comida y bebida, más opciones de hospedaje en comparación al año pasado, vamos a buscar mayor interacción con las bandas porque el año pasado por tema de pandemia no pudimos hacer meet and greets o firmas de autógrafos, este año queremos que haya. En resumen, ofreceremos comodidad, seguridad y profesionalismo. Que nadie cancele, que todos toquen el tiempo que les corresponda, ni menos ni más y la idea es hacer que la gente se la pase bien y salgan con buen sabor de boca como el año pasado”.

La historia también nos muestra que cuando un festival sale bien, la primera tentación es expandir el número de escenarios. En 2022, Candelabrum tuvo uno solo, lo cual seguramente influyó en la puntualidad con que corrió todos. ¿También ellos se han cruzado con el gusanito de la tentación? “Por el momento queremos ir paso a paso. Lo primero era posicionar el festival, que la gente viera que somos una productora seria. Eso ya lo logramos. El segundo paso es mantener ese buen nombre y ya después podríamos pensar en más escenarios. De hacerlo, no podría ser en la Velaria, aunque sería en el mismo recinto (es un conjunto cultural con espacios cerrados y al aire libre N de la R). Tal vez podríamos dejar un escenario ahí y uno más en otro sitio, es un lugar que permite expandirse mucho, pero hoy preferimos que la gente disfrute absolutamente a todas las bandas y que no se empalme ninguna, porque al momento de hacer dos escenarios la gente tiene que decidir entre una u otra banda. Por eso lo mantendremos así, para que quien quiera pueda ver a las 25 bandas que hay y no tenga que perderse a ninguna”.

Es una buena apuesta porque, en México, ese es otro detalle que se ha visto constantemente, hacer todo más grande y más llamativo. Nada malo ahí, pero es otra de las cualidades de Candelabrum, un solo escenario evita efectivamente el dilema de ver a X a costa de perderse a Y.

Finalmente, como quedó de manifiesto en 2022, León es una ciudad que queda cerca de varias metrópolis grandes como CDMX, Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí, por ejemplo. Eso promueve la idea del viaje carretero que sirve como preámbulo ideal para el modo festivalero. Es una ciudad con todas las comodidades necesarias y septiembre, mes del festival, no es temporada alta que complique el viaje. Y justamente sobre la idea de hacerlo en septiembre, esta fue la respuesta de Quintero: Originalmente iba a ser en junio pero no se pudo, se movió a septiembre y resultó que le gustó a la gente, nos gustó a nosotros, es un mes en el que no hay tantos festivales en el mundo así que es menos complicado traer bandas y bueno, que cayera justo el 2 y 3 de septiembre, que fueron los mismos días del año pasado fue más una coincidencia, Si todo sale bien, seguiremos haciéndolo en septiembre”.

Sobre el cartel, en esta misma columna habrá entrevistas con parte del talento en semanas venideras. Poner algunos nombres siempre es injusto porque se quedan fuera otros, pero al ser 25 bandas, una muestra representativa de lo que se espera puede ser con estas: Dark Tranquillity, Paradise Lost, Autopsy, Vio-Lence, Grave, Satan, Mörk Gryning, Majestic Downfall y Starforce.