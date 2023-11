Café Marvin prolongado hasta el atardecer con Hainbach

Nuevo LP del alemán Hainbach. SK-1 Dreams es un álbum de ambient etéreo de lo cotidiano.

Puede que al final de nuestras vidas, en un último pensamiento, no sean las grandes hazañas no cumplidas las que generen gran angustia si no la perdida de las pequeñas cosas cotidianas.

SK-1 Dreams recoge con extrema delicadeza y dosis de humilde fantasía, los vientos del atardecer. Sus colores rojizos antes de que la noche tome el mundo.

Hainbach viajó a Hydra, en Grecia, para captar los olores de ocaso. El viaje es pleno de sensaciones, hay algo extraño que nos lleva al Pompeya de Pink Floyd pero sin la grandilocuencia de los británicos.

Hay una estrecha relación entre Hainbach y el entorno natural. En Core Memory del 2022 era la alemana Selva Negra donde pasó su infancia la fuente de inspiración, ahora es Grecia.

Hainbach utilizó un Casio SK-1 y un Bram Bos Fluss para esta obra de ambient canónico en sintetizador.

Stefan Paul Goetsch alias Hainbach ha grabado para Opal Tapes, Seil Records, Spring Break Tapes, entre otras disqueras. Ha publicado 31 álbumes desde el 2014 que sacó Heat.

SK-1 Dreams de Hainbach