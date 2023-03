Café Marvin humanizado por temores con Jogging House

Música ambient como pluma narrativa incesable. Así es la obra de Jogging House. El proyecto de Boris Potschubay publica Danger este marzo del 2023.



Boris Potschubay alias Jogging House, de Frankfurt am Main en Alemania, publica su álbum número 17 desde el 2014 cuando salió a la luz el LP Into.

Jogging House crea música de manera incansable. Su obra es de tipo descriptivo de estados mentales y estadios físicos. Para esto último se ayuda de un soundscape con briznas digitales y analogía, todo de imperceptible diferencia gracias al preciso trabajo de Potschubay.

En Danger Jogging House se ayuda de la siguiente tecnología sonora: SP404 MK2, Kalimba, Digitone, Cocoquantus, SuperDuber, some modular, some Lyra-8, Generation Loss, Bim & Bam. Recorded straight to 1/4″ tape in single takes.

Este despliegue de sintes analógicos, samplers y otros cacharros están al servicio de un disco que de manera trémula presenta los temores comunes que nos atan como especie y debieran unirnos como humanos. Para ello despliega una melodía común en los tracks del disco que poco a poco se adueña de la emoción del oyente.

Danger está publicado por Seil Records.

Danger by Jogging House