Café Marvin gruñendo armonías con Sagat

Productor de Bruselas y debutante en formato LP, Sagat alumbra con experimentación arrimada al baile el viernes. Silver Lining es un álbum de electrónica abstracta y bastarda.

Para ordenar el mundo, si es que es posible, no hay de otra que asomarse al caos. Asumir desordenes y rupturas y hallar un lugar en el que dejarse llevar por las mareas armónicamente.

El techno sirve a Sagat para dar sentido a la mezcla de IDM, deep, dub, ambient, reggeaton y demás géneros que asoman por su universo.

Silver Lining juega con el ruido, lo sincopado, el nervio y la calma de manera magistral. Con un cierto espíritu minimal y deep pero sin caer en la cursileria. El álbum está planteado con un brillante set que hipnotiza al danzante.

Todas las pistas se mantienen unidas por repeticiones de ritmo firmes y dobladas y bloques de subgraves, no sin un sentido melódico de drama.

Su arma principal es la sorpresa experimental.

La disquera Vlek Records alumbra este nuevo disco que nos lleva a lo más profundo de la cultura underground europea.

Viktor Sagat había publicado 5 trabajos entre singles y Eps antes de su primer larga duración. El primero fue Few Mysteries Solved In A Year Of Contact del 2012.

Silver Lining by Sagat