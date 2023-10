Café Marvin en las constelaciones de harina con Eartheater

Nuevo álbum Eartheater titulado Powder. Un disco en el que la artista se abre a la canción convencional sin soltar amarras de la experimentación electrónica. Su pop digital busca el éxito.

Alexandra Drewchin, artista afincada en Queens, es hace tiempo Eartheater. Tarde o temprano, o más pronto que tarde, Eartheater llegará al Olimpo de la fama. Drewchin ha trabajado en su cuerpo y en su vida sobre la mutación. Es su guía.

Powder su último álbum es el paso definitivo para audiencias mas grandes. Cuando arribe allá con cariño desde Café Marvin la dejaremos a su suerte tras tres años cubriendo sus andanzas experimentales.

Powders tomó su forma y visión inicial dentro de las sagradas paredes de Sunset Sound en Hollywood. Mostrando una producción que cambia rápidamente entre música dance mutada, baladas folclóricas sin adornos, trip-hop y canciones pop con antorchas.

Desde luego hay coros dignos de Judy Garland en su mayor esplendor.

Las composiciones y texturas acústicas siempre han estado en su música, el fuego etéreo de una voz sincera a pesar de tanta mutación. En Powder la presencia acústica se hace determinante. Sin perder elementos de música de cámara de sus anteriores discos.

Eartheater es una talento multi instrumentista, obsesionada con las atmósferas digitales y desgarradas. Eso se mantiene. Su Pop digital se hace menos art y más masa de harina y éxito. Le deseamos una buena cocción.

Eartheater cuenta con dos álbumes publicados en Hausu Mountain Metalepsis y RIP Chrysalis , y en PAN IRISIRI y Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin También en PAN Phoenix: La Petite Mort Édition. Powder su vuelta al label Chemical X donde ya publicó en 2019 Trinity.

Powders de Eartheater