Café Marvin deshaciendo mitos con Gohda

Este marzo sale a la luz el álbum U Don´t Know Me de Gohda. Imprescindible compilación de tracks inéditos del productor entre 2015 y 2017 que explican mucho de lo que suena hoy. Grime reconstruido de sensibilidad extrema.

Gohda solo ha publicado un álbum y un EP en solitario, el LP Posted In The Back Of The Club en 2022 y Cyber City EP en el 2017. El valor de U Don´t Know Me es enorme para disfrutar del talento de Gohda y de la ruta que ha tomado la electrónica en su longevo hermanamiento con el rap y el r&b .

U Don´t Know Me de Gohda muestra un artista que reconstruye a través de la búsqueda de belleza géneros sin perder el dance floor como referente.

Las rolas están llenas de emociones del autor, “influencias ligadas a temas de melancolía, tristeza, paranoia, pero a la inversa también amor, esperanza y sueños“.

Gohda es un productor de Filadelfia, también conocido como da 445.ceo, Gohda administra la plataforma y comunidad 445.world. Recientemente ha publicado en Audio Bambino, Dawn o Kenyon Sound.

U Don´t Know Me es el primer lanzamiento del label Never Idle Records, fundado por el productor y DJ británico Ravver que vive en Dallas.

U Don’t Kno Me by Gohda