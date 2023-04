Café Marvin con alegres notas áridas de Matt La Joie

Mas aproximaciones al ambient music desde otros lugares sonoros. On Garudan Wing de Matt La Joie.

Si algo queda claro es que el único condicionante para hacer ambient es el ojo poético. Y de eso está sobrado Matt La Joie.

Al adelanto de su nuevo álbum On Garudan Wing es el track Garudan Wing.

Las notas de una guitarra que parece sonar en los tránsitos entre noche y día, y viceversa, de un desierto, alumbran atmósferas de paz y armonía ante la belleza natural.

Matt trabajó con una guitarra acústica de 10 cuerdas y un lado de improvisaciones de guitarra eléctrica de 6 cuerdas.

On Garudan Wing cierra el arco temático de cinco álbumes y elementos que comenzó con el debut de 2019, The Center and The Fringe, llega a su final con el himnario aéreo On Garudan Wing. Han transcurrido más de cuatro años en el ínterin, pero los dos álbumes actúan como espejos naturales uno del otro.

El de Portland se sirve del poeta Ovidio para introducirnos en On Garudan Wing.

“Corté la brisa, soplando suavemente sobre mí en mi calor; la brisa que esperaba. Ella era el descanso de mi trabajo. ‘Ven, Aura’, recuerdo que solía gritar, ‘ven a calmarme, ven a mi pecho, lo más acogedme, y, como de hecho lo hacéis, aliviad el calor con el que ardo“.

On Garudan Wing está publicado en Flower Room, disquera de Portland.

On Garudan Wing by Matt LaJoie