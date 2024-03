Café Marvin desanudando pesadillas con Jonny From Space

Nuevo y primer LP de Jonny From Space titulado back then I didn’t but now I do. Down tempo con un pie metido en el ambient techno para acunar descarriados.

Las vidas obsesivas se entrelazan en los sueños volviéndose en muchos casos pesadillas recurrentes que la otra parte desconoce.

El productor de Miami Jonathan Trujillo alias Jonny From Space lanza álbum y nos deja en estado de felicidad.

Trujillo sigue la estela de su EP En Space Tapes, Omnidisc, Club Space o IIIPoints en el que Jonny destilaba ambient y drone experimental, incitando en ocasiones a la danza y siempre a la elevación auditiva.

En back then I didn’t but now I do su discurso continúa sin renunciar a beats, bombos y acidismos; ahogándolo todo en ambient y secándolo con down tempo.

El resultado es una mixtura de slow techno impreciso y dulce, sin estridencias sin renunciar al baile. Qué mejor manera de dejar una pesadilla atrás que siendo acunado con un tanto de sensualidad lúdica.

back then I didn’t but now I do está publicado en el label Incienso de Anthony Naples.

back then I didn't but now I do de Jonny From Space