Café Marvin bondades geométricas con Nueen

Del ambient al dream pop pasando por el IDM y un alegre balearic desde las Islas Baleares en España. Diagrams of Thought de Nueen.

Se trata del cuarto lanzamiento del label Balmat ubicado en Barcelona y que recoge esta nueva obra de Nueen quien ya había publicado con Quiet Time Tapes y Good Morning Tapes.

El disco rezuma luz y espacios que sino abiertos sí son confortables, el propio artista explica así Diagrams of Thought y su obra en general.

“Últimamente me he dado cuenta de mi fascinación por la noción de break, a nivel conceptual y musical. Lo que es temporal y lo que es permanente. Pensar y hacer de lo que no está, pero está. Algunas personas lo llamarían silencio, pero también podría ser un salto de aguja, una elipsis. Algo muy básico, o canal básico. Un conjunto de sonidos y silencios, estructurando apenas un atisbo de ritmo. Sonidos que se vuelven silencios y silencios que se vuelven sonidos“.

Diagrams of Thought by nueen