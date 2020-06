BTS estrenó su sencillo Stay Gold, el cual formará parte de su próximo material discográfico titulado Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~. El primer álbum en japonés que realizan desde 2018.

La canción ya había aparecido previamente en un anuncio de este nuevo disco, pero fue hasta hoy que la disquera de la banda, Big Hit Entertainment, lo hizo oficial y se lanzó el audio a través de todas las plataformas digitales.

Además de Stay Gold, Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~ contará también con la reelaboración japonesa de tracks de las series de la banda Map Of The Soul y Love Yourself. Así como otras cuatro canciones nuevas y su ya conocido sencillo Lights.

El álbum será lanzado en cuatro diferentes versiones, de las cuales dos incluirán un DVD o Blu-Ray con videos musicales para cada uno de los tracks, un clip de cómo realizaron el video de Stay Gold y el detrás de cámaras del photoshoot para el disco. Sin embargo, estas versiones sólo estarán disponibles para fans de Estados Unidos y Corea del Sur a través de Weverse.

Se espera Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~ de BTS vea luz el próximo 14 de julio. Por el momento, te dejamos a continuación Stay Gold:

Tracklist:

1. INTRO: Calling

2. Stay Gold

3. Boy With Luv (Japanese version)

4. Make It Right (Japanese version)

5. Dionysus (Japanese version)

6. IDOL (Japanese version)

7. Airplane pt. 2 (Japanese version)

8. Fake Love (Japanese version)

9. Black Swan (Japanese version)

10. ON (Japanese version)

11. Lights

12. Your Eyes Tell

13. OUTRO: The Journey

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.