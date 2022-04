El querido músico inglés ya se encuentra más allá del bien y del mal… sabe que es una leyenda de la cultura pop. Boy George no sólo brilló con Culture Club, el londinense ha sabido estirar una carrera solista y también obtener relevancia como Dj y diseñador de modas; él sabe que puede usar su talento en diversas disciplinas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora nos sorprende con un nuevo arreglo para una canción que pareciera tener un tema que se aleja completamente de los registros temáticos que le conocíamos; como su nombre lo indica, “Mothers Are The Superheroes of the Universe” está dedicada a su progenitora y por extensión a todas las del mundo. Y musicalmente se mueve sobre ese pop efervescente que tanto le gusta: hay sintetizadores y alegría rítmica.

Y como un agregado que refuerza la sorpresa, la presencia de la vocalista Karina Fernández agrega partes cantadas y habladas en español y que aluden al comportamiento de las madres cuando sus [email protected] van a salir de casa todos sobre cargadas de colorete.

No faltará quien quiera ver a “Mothers Are The Superheroes of the Universe” como un divertimento de parte de Boy George, pero uno de mucha categoría y con esa chispa que ha caracterizado los desplantes de este camaleón multicolor de principio a fin.

