Hay figuras que a través de los años jamás pierden el estilo y la elegancia; una de ellas es Bryan Ferry, quien no sólo cuenta con un legendario legado con Roxy Music, sino que también como solista ha sabido lucir su sofisticada manera para cantar y una personalidad glamurosa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Mientras el primer disco de Roxy Music celebra su 50 aniversario y se anuncia la reedición de toda la discografía de la banda, Bryan Ferry anticipa la llegada del Ep llamado Love Letters, precisamente con el tema titular, que es una versión que hizo popular Ketty Lester en 1961, aunque en realidad fue grabada en 1945 por Dick Haymes. Así que la canción tiene ahora una tercera vida.

“Love Letters” tiene todo ese estilo seductor que caracteriza al inglés, quien le encuentra un vínculo country al tema (muy ligerito), aunque no deja de tener esa sensación aterciopelada y noctámbula que ha rodeado al artista durante tantísimos años. ¡Una vez más parece el tema de una película con muchas escenas de sexo!

Al respecto del tema Bryan Ferry apuntó: “Me gusta expandir mi repertorio interpretando canciones de diferentes géneros y épocas. Puede ser un desafío interesante encontrar la mejor manera de interpretarlas en mi propio estilo, sea el que sea”.

El Ep, que aparecerá el próximo 6 de mayo, se completa con viejas melodías que formaron parte del repertorio de figuras tan icónicas como Dusty Springfield, Billie Holiday y Nat King Cole:

“Love Letters”

“I Just Don’t Know What to Do with Myself”

“Fooled Around and Fell in Love”

“The Very Thought of You”

