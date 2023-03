La escena punk y new wave de Nueva York a finales de los años 70 fue uno de los momentos más emocionantes de la música pop del Siglo XX. Del mítico venue llamado CBGB, surgirían bandas como los Ramones, los Talking Heads, Television y, por supuesto, Blondie. Estos y otros más establecerían los cimientos de la música pop contemporánea. Con esto en mente, desde Nueva York, y recién desempacado de una gira por el Reino Unido, Clem Burke, el fantástico baterista de Blondie, nos cuenta los detalles de la historia de los firmantes de “Heart of glass”.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: Liliana Estrada

¿Qué es lo que más disfrutan de esta etapa en la historia de Blondie?

Sin duda lo que más disfrutamos es estar en el escenario y tocar en vivo, la retroalimentación que tenemos con nuestro público y por supuesto la forma en la que nos comunicamos musicalmente entre los miembros de la banda. En lo personal me encanta viajar, es como estar de vacaciones. Justo acabamos de regresar del Reino Unido, estuvimos junto con Iggy Pop, quien está celebrando el aniversario de su álbum Lust for Life. Viajamos juntos en una camioneta, las distancias en Inglaterra son más cortas que cuando viajamos en Estados Unidos. La verdad es que disfruto viajar por todo el mundo, es una fortuna que nuestra música nos permita hacerlo. Por otro lado, también disfrutamos del proceso creativo que se da en el estudio, todo está conectado, las canciones que surgen al momento de grabar son las que nos permiten salir de gira.

El punk cambió el panorama musical a finales de los 70, pero muchos consideran que el new wave fue realmente el movimiento que marcó un cambió generacional.

¡Claro! El punk fue importante pero su sonido tenía un margen limitado, aunque único y particular, ahí están los Ramones y los Sex Pistols, por ejemplo. El new wave fue consecuencia del punk pero con una paleta musical mucho más amplia, más rica en propuestas. Nosotros capturamos ese espíritu en canciones como “Heart of glass”, donde usábamos cajas de ritmo; o rap, como ocurre en “Rapture”. El punk permitió que muchos músicos y artistas tuvieran libertad para realmente desarrollar sus propuestas. Sin embargo, al final el new wave fue un movimiento más rompedor en muchos sentidos.

¿Por qué la carrera de Blondie fue tan corta en los años 80?

Una de las razones principales fue el estado de salud de Chris Stein, por otra parte dejamos de hacer giras y tocar en vivo. Grabamos pero no pudimos tocar esas nuevas canciones en vivo, y esa es una de las partes fundamentales para la evolución de una banda. De esa forma llegamos a nuestro álbum The Hunter de 1982, y como lo mencioné anteriormente, la salud de Chris fue un factor importante; además, en mi caso yo había grabado con los Eurythmics, tenía ganas de hacer otras cosas. Es interesante que me preguntes esto porque mucha gente piensa que somos una banda de los 80, pero en realidad nuestro legado musical viene de los 70.

Has tocado con grupos donde las figuras han sido mujeres, Debbie Harry en Blondie, Annie Lennox con los Eurythmics y recientemente con The Go-Go’s. Desde tu punto de vista ¿cuál ha sido la contribución más importante de las mujeres al rock y a la música pop?

Las mujeres han estado en el rock y en la música pop desde siempre, ahí están The Ronettes y The Shangri-Las, que han sido inspiración para muchos grupos, entre ellos The Beatles. Y bueno, mujeres como Annie Lennox y Debbie Harry son importantes porque fueron de las primeras que estuvieron al frente de un grupo, algo que no era tan común. Y qué te puedo decir de The Go-Go’s… son mis amigas, tienen grandes canciones además de tocar muy bien sus instrumentos. Belinda Carlisle que es un ícono de la música pop. Creo que todas ellas, con las que he tenido la fortuna de haber tocado, han contribuido a normalizar que las mujeres sean parte importante tanto del rock como de la música pop.

Acaban de lanzar un box set, Against the odds, una retrospectiva de su trabajo de 1974 a 1982. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este nuevo material.

Fue muy interesante ver recopilada toda nuestra carrera, me sorprendió la cantidad de música que hicimos en ese periodo de tiempo. Es curioso porque justo cuando salió este box set estábamos grabando nuestro nuevo disco, el cual va a salir en otoño de este año, de alguna forma nos sirvió para influenciarnos a nosotros mismos al momento de crear nueva música.

Tom Verlaine falleció a principios de este año, ¿cuál fue el legado de aquella generación del CBGB a la que tú perteneciste?

La muerte de Tom fue algo muy triste. Television es sin duda una de mis bandas favoritas. El CBGB para mí fue un taller que sirvió como plataforma para que muchos grupos de mi generación desarrollaran sus propuestas, realmente fue un lugar donde gente muy inquieta y talentosa se reunía con mucha libertad para expresar sus propuestas. Quizá su legado más importante sea su ambiente tan ecléctico. Las bandas de mi generación eran muy distintas entre ellas, Talking Heads, los Ramones, Television, Patti Smith y nosotros poseíamos propuestas muy diferentes entre sí. El CBGB tenía una diversidad que el punk no. Creo que ese espíritu permaneció más allá de nuestra generación con grupos como Living Colour, que se presentaron ahí tiempo después.

Como baterista has conseguido crear un estilo inconfundible, ¿cómo definirías tu estilo de tocar la batería?

Mi estilo es una combinación de muchos bateristas a los que admiro, algunos de sesión de los años 60. Por supuesto figuran Ringo Starr y Keith Moon. Creo que la frase que mejor me define es la que había en el anuncio que leí para incorporarme a Blondie: Free energy drummer.