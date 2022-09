“Déjame En Paz” es una canción que BLNKO hizo junto a Masta Roi en su home studio, combinando sonidos de estas leyendas de los dosmiles.

Pero para empezar Blnko es un artista proveniente de Guadalajara, que trae a la mesa una propuesta como resultado de las experiencias, referencias y búsquedas personales de Sergio Moraila, nombre de pila de la persona detrás del proyecto musical, quien independientemente de darnos un vistazo a su mundo, nos presenta una síntesis de proyecciones, hábitos, lenguaje y manera de comunicación de una generación sin tabúes de exploración, lo cual le permite jugar en un espectro de géneros que van desde el pop-punk, trap, reggaetón, hiphop, punk, dreampop, entre otras, haciendo que todo esto conviva de manera orgánica dentro de un mismo universo.

Esta nueva canción, que Blnko nos presenta el día de hoy, es una rola enojada que habla de no querer hacer caso a todo lo que se supone que tenemos que hacer los “artistas contemporáneos” para poder funcionar, porque pueden llegar a sentir en el génesis de su obra que todo parece tratarse más de como se ve un proyecto, que de lo que realmente lleva en esencia.

El video es una referencia directa a “Reptilia” de los Strokes, “Helicopter” de Bloc Party y al opening de Malcolm, ese musicalizado por los enormes They must be Gigants. Así que ahora que conoces el contexto llegó el momento de darle play: