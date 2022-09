Los Yeah Yeah Yeahs están por publicar su nuevo disco, y para celebrarlo abrirán una pop-up en México.

La relación entre la agrupación neoyorquina y su público mexicano es bastante estrecha, por lo que era de imaginarse que hicieran algo especial ahora que está de regreso. Se trata de un evento en el cual los fans tendrán la oportunidad de comprar merch de la banda y vinilos edición limitada, además de conectar con otras personas que comparten el mismo amor por Karen O y compañía.

El pop-up se llevará a cabo el día que se estrenará el quinto disco de Yeah Yeah Yeahs, Cool it down, es decir el próximo 30 de septiembre. Tal y como lo sugiere su nombre, evento será temporal con una duración de seis horas (de 12 p.m. a 6 p.m.) y se localizará en General Prim #12 en la Colonia Centro de la Ciudad de México.

De igual forma, el nuevo material discográfico del trío ya se encuentra para pre-orden a través de su sitio web. Mientras que en plataformas digitales puedes encontrar “Burning” y “Spitting off the edge of the world”, sencillos que los YYY’s lanzaron hace unos meses como adelantos de este nuevo álbum.

Recuerda que Yeah Yeah Yeahs regresarán n noviembre a nuestro país para presentarse en la siguiente edición del Festival Corona Capital. Así como también, realizarán un show en solitario en Guadalajara.

Foto de portada tomada del Facebook denla banda.

20 AÑOS DE YEAH YEAH YEAHS: CANCIONES CON LAS QUE NOS LLENARON DE AMOR EL CORAZÓN