Laurence-Anne: “en la escena de Montreal cada vez hay más mujeres”

Detrás de la paz y tranquilidad de Laurence-Anne hay una poderosa artista en constante proceso de evolución. La de Montreal está por lanzar su tercer disco que lleva como título Oniromancie, su obra más pensada y quizá más elaborada a la fecha. Para ella, las etiquetas son un buen pretexto con tal de huir de lo previsible y refugiarse en la libertad creativa. Aprovechamos su más reciente visita para platicar con ella sobre su nuevo disco y el inicio de su próxima gira.

FOT:: Anna Arrobas

¿En qué momento de tu vida estás ahora que lanzas Oniromancie?

Es un disco con el que llevo trabajando dos años, es la primera vez que me tardo tanto tiempo en sacar un álbum. El primero lo hicimos en una semana y el segundo nos tomó unos meses. Con este disco estuve trabajando con un amigo con quien me veía cada semana, avanzábamos un poquito, siempre buscando los mejores sonidos, poniendo mucho amor y tiempo.

De alguna forma este álbum te agarra en un momento de calma y tranquilidad.

No tanto, porque justo cuando lo estaba grabando también daba conciertos de mi segundo disco Musivision, así que realmente fue un momento en el que estaba muy ocupada.

¿Qué detonó el título Oniromancie?

Oniromancie es la adivinación a través de los sueños, así que tiene un sentido mágico; aborda el sentido misterioso de los sueños, la conexión con el subconsciente. También conecta con lo espiritual. Cosas que me inspiran mucho. Esto es interesante porque los sueños tienen una dualidad: por un lado están los dulces, aquellos que disfrutamos mucho porque reflejan lo que deseamos; por el otro lado se hallan las pesadillas.

¿Cómo localizamos esta dualidad en el álbum?

Se puede escuchar. Están las canciones dulces, tranquilas y luminosas. Por otro, las más oscuras, las que hablan de pesadillas, de parálisis del sueño, de ese lado no tan brillante y misterioso de los sueños.

Has lanzado tres sencillos, ¿cómo vas eligiendo los temas que presentas antes de sacar el álbum completo?

Los voy seleccionando con tal de mostrar todos los colores que tiene el álbum. Por ejemplo “Polymorphe” es un tema muy pop con una melodía que se te queda en la mente; al contrario del segundo sencillo, “Politesse”, que muestra el lado más oscuro del disco. “Flores” está en el punto medio.

Ahora que mencionas “Flores”, el video me transmite mucha sensualidad. ¿Qué es para ti este concepto?

Para mí, y hablando de los sueños, es como un lado de la noche. Tiene que ver con lo romántico. La sensualidad es una parte muy importante de la vida nocturna.

Y cantas este canción en español, ¿qué te gusta de este idioma?

Me gusta mucho cómo cambia la voz dependiendo del idioma. Yambién canto en inglés, y me he dado cuenta de que la voz se vuelve un instrumento más, la forma de pronunciar crea otros sonidos y me gusta mucho experimentar con eso.

Algunos relacionan tu música con las etiquetas de dream pop y shoegaze, ¿te gusta esto?, ¿estás de acuerdo?

A mí me gusta experimentar, escucho música de diferentes estilos. Ya me dijeron que tengo algo de cosmic y mucho de cold wave. Las etiquetas dependen de quién las coloque. Yo me siento muy libre, sin ninguna presión por hacer música de un género específico. Tampoco creo que la gente esté esperando algo en especial de mi parte.

Algo que siento que es una constante en tu música es la electrónica, ¿qué papel juega la tecnología en tu música?

Yo soy muy DIY. Cuando hago mis maquetas uso un micrófono USB que mis papás me regalaron en 2008, también un software gratuito, Audacity, muy básico. Uso sintes de Casio y Yamaha que tienen muchos sonidos muy de los ochenta. A esas bases les pongo de bajo y guitarra y a veces cajas de ritmos. Cuando tengo algo ya más concreto, se lo mando a mis amigos músicos para llegar a algo más elaborado.

Entonces para ti es muy importante la labor del productor.

Sí, este disco lo produjo un amigo que es un gran melómano, es un súper coleccionista de vinilos; escucha mucha música y eso me ha permitido conocer otros géneros, como la música experimental.

Ahora que platico contigo me pareces una persona muy relajada y tranquila, pero en tus actuaciones y en tus videos te vuelves otra persona.

Sí hay una diferencia entre la Laurence de la vida cotidiana y la del escenario. Soy muy tímida, para nada extrovertida. No sobresalgo en las reuniones, pero cuando me subo al escenario hay una parte de mi personalidad que aparece, quizá mi lado más salvaje.

Surges de la escena musical de Montreal, ¿qué está pasando actualmente por allá?

Muchas cosas, muchas bandas con estilos diferentes. Antes había una monotonía, muchos grupos sonaban parecidos entre sí. Los más jóvenes han tomado control de la escena y la han llenado de creatividad. Quizá lo más importante es que hay muchas más mujeres.