La familia de Ozzy Osbourne le explican al cantante qué es una “Karen”

La noche anterior al episodio del podcast “The Osbournes”, Ozzy Osbourne se encontró con alguien cuyo nombre real resultó ser Karen, pero esta Karen en particular afirmó no ser una Karen y hablaba en un “lenguaje que no entendía de qué carajo estaba hablando”, según Ozzy. La confusión llevó a Kelly a intentar explicar el fenómeno de las “Karen” a la familia.

En los últimos años, el término “Karen” ha evolucionado de un nombre común a un fenómeno cultural. Jack, hijo de Ozzy, trató de aclarar el concepto: “¿Sabes cuando mamá se vuelve loca en algunos lugares y algo sale mal? Mamá es una Karen secreta; en realidad, ¡no sé si es un secreto! Te he visto preguntar por el gerente”.

Ozzy Osbourne, por su parte, expresó su desconcierto sobre si él mismo podría haber sido un “Karen” sin saberlo. La confusión en la interpretación del término llevó a una conversación humorística dentro de la familia. Sharon, esposa de Ozzy, aseguró que él era “la persona menos Karen que existe”.

https://x.com/OzzyOsbourne/status/1726992733007675484?s=20

El pasado y el futuro de la familia de Ozzy Osbourne

En este mismo episodio del podcast, Ozzy dejó claro que una reposición de la famosa serie de televisión “The Osbournes” es altamente improbable. Argumentó que la exposición de las cámaras en su hogar se volvió invasiva, llegando al punto de desear una “habitación segura” que terminó siendo registrada por cámaras ocultas. Jack respaldó esta decisión, destacando cómo el programa se volvió más irreal con el tiempo.

Ozzy Osbourne compartió sus pensamientos sobre cómo el programa se alejó de la realidad a medida que ganaba popularidad, lo que llevó a la conclusión de que no habrá más temporadas. “No volverá a suceder. Ni en un millón de años”, afirmó Ozzy.

La familia Osbourne también ha enfrentado recientemente la preocupación de Sharon por el estado de Ozzy, describiendo su situación como “desgarradora” y señalando su falta de autosuficiencia en una entrevista reciente.