En honor al llamado Juneteenth, día en que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, Beyoncé lanzó el pasado 19 de junio su nuevo sencillo Black Parade.

La canción fue co-escrita con su esposo Jay-Z, así como también contó con la participación de sus colaboradores de siempre: Derek Dixie, Caso y Kaydence. Y en ella Beyoncé habla sobre su patrimonio sureño y su feminidad.

“I can’t forget my history is her-story, yeah / We black, baby, that’s the reason why they always mad” se le escucha cantar.

Y junto con el lanzamiento, la cantante compartió un mensaje en el que dice:

Espero que continuemos compartiendo alegría y celebrarnos, incluso en medio de la lucha. Por favor continúa recordando nuestra belleza, fortaleza y poder. ‘Black Parade’ te celebra, tu voz y tu alegría, y beneficiará a pequeños negocios de gente negra.

Tal y como lo menciona, todas las ganancias que genere la canción serán destinadas al Black Business Impact Fund que tiene como parte de su fundación BeyGOOD. Toda la información la puedes checar a través del sitio web de Black Parade Route.

Este lanzamiento viene tras una serie de cartas y videos que Beyoncé ha estado compartiendo para exigir justicia por la muerte de George Floyd y Breonna Taylor.

Escucha a continuación Black Parade:

