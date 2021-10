Figura fundamental del movimiento punk y new wave de Los Ángeles a finales de los años 70 como vocalista de The Go-Go´s. En los años ochenta, Belinda Carlisle conquistó la cima de las listas de popularidad con el álbum Beauty and the beat con The Go-Go´s y como solista con el disco Heaven is a place on Earth. Este año su banda de toda la vida será inducida al Rock & Roll Hall of Fame, hecho que consolida una de las carreras más importantes del rock hecho por mujeres.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: Joel Rodríguez

Coincidiendo con su actual estancia en la Ciudad de México, Belinda Carlisle aceptó la invitación de su amiga, la legendaria Alice Bag (quien actualmente reside en la capital mexicana) para apoyar la premiere del documental Fanny: The right to rock, que describe el difícil camino que tuvo el grupo Fanny (conformado por las hermanas Millington a principios de los años 70; inspiración para muchas mujeres en el mundo del rock).

En un acto cargado de espontaneidad, se realizó un show sorpresa en un local de la colonia Roma, donde una banda integrada por chicas de la escena punk nacional de los grupos Las Pijamas y Soga, acompañaron a Belinda Carlisle y Alice Bag en un energético mini-concierto. El grupo se presentó utilizando el mítico “trash bag dress” que inmortalizó Belinda Carlisle en su época punk a finales de los años 70.

En palabras de Alice Bag, el punk fue y sigue siendo un lugar donde las mujeres se pueden expresar sin ser juzgadas, un sitio donde pueden ser escuchadas y sentirse en comunidad. Este evento permitió compartir experiencias con los nuevos grupos de mujeres que están haciendo punk en México, que a pesar de pertenecer a diferentes generaciones, comparten los mismos ideales de sororidad.